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The Eurasia Daily news agency

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Kellogg's daughter demands a full autopsy of Graham's body* in search of a "Russian trace"

Kellogg's daughter demands a full autopsy of Graham's body* in search of a "Russian trace"

In the United States, speculation is growing about the causes of Lindsey Graham's death❶. FBI Director Cash Patel said on the social network X that the bureau is assisting local authorities in the case of the death of a senator who died suddenly shortly after returning from Kiev.

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