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Чёрный юмор и ирония на сюрреалистических фото о суровых буднях современных людей

Чёрный юмор и ирония на сюрреалистических фото о суровых буднях современных людей

«И смех, и грех», – первое, что приходит на ум, когда вот так вот лоб в лоб сталкиваешься с творчеством Юхаматти Вадерсало (Juhamatti Vahdersalo), который умеет подлить не только масла в огонь, а и разжечь пожар из ничего, приправляя адское пламя чёрным юмором и каплей позитива на грани иронии и сарказма, нашёптывая зрителю о том, что такого он ещё не видел.

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