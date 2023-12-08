Чёрный юмор и ирония на сюрреалистических фото о суровых буднях современных людей

«И смех, и грех», – первое, что приходит на ум, когда вот так вот лоб в лоб сталкиваешься с творчеством Юхаматти Вадерсало (Juhamatti Vahdersalo), который умеет подлить не только масла в огонь, а и разжечь пожар из ничего, приправляя адское пламя чёрным юмором и каплей позитива на грани иронии и сарказма, нашёптывая зрителю о том, что такого он ещё не видел.