Зеленский ответил папе римскому, предложившему начать диалог с Москвой

Он заявил, что помогать — это не «где-то там заниматься виртуальным посредничеством». Инициатива папы римского начать мирные переговоры РФ и Украины подверглась критике со стороны украинского президента Владимира Зеленского.
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