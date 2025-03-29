The Wall Street Journal: Администрация Трампа стремится к контролю над экономикой Украины

Новая администрация Соединённых Штатов во главе с президентом Трампом, навязывая Украине определенные соглашения, фактически стремится взять под контроль экономику этой страны, пишет влиятельное американское издание The Wall Street Journal.
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