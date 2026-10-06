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Александр Мостовой: «Я с большим отрывом был бы лучшим игроком в РПЛ сегодня. Некоторые форварды не забили 100 голов за карьеру – ужас! Я не нападающий, а забил под 200 мячей»

Бывший полузащитник « Спартака » Александр Мостовой высказался о современном футболе и считает, что был бы лучшим игроком сегодня в Альфа-Банк РПЛ.

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