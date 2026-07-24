Сибирские аграрии начали получать удобрения с нового комплекса в Алтайском крае

О поставках первых 10 тысяч тонн минеральных удобрений генеральный директор российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро") Андрей Вовк сообщил министру сельского хозяйства России Оксане Лут и губернатору Алтайского края Виктору Томенко на "Всероссийском дне поля" в Барнауле.