Сибирские аграрии начали получать удобрения с нового комплекса в Алтайском крае

О поставках первых 10 тысяч тонн минеральных удобрений генеральный директор российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро") Андрей Вовк сообщил министру сельского хозяйства России Оксане Лут и губернатору Алтайского края Виктору Томенко на "Всероссийском дне поля" в Барнауле.
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