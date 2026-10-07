Галицкий объяснил, когда надо увольняться с работы: его совет подходит всем

Мудрые слова!Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий известен тем, что в своих интервью предпочитает не ограничиваться только темами бизнеса и футбола.
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