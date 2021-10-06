Financial Times связала падение цен на газ с заявлениями Путина

Британское издание Financial Times обратило внимание, что цены на газ на мировом рынке 6 октября стали резко снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации растущих мировых цены на голубое топливо.
Британское издание Financial Times обратило внимание, что цены на газ на мировом рынке 6 октября стали резко снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации растущих мировых цены на голубое топливо.
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