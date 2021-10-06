Комсомольская правда

103 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Financial Times связала падение цен на газ с заявлениями Путина

Британское издание Financial Times обратило внимание, что цены на газ на мировом рынке 6 октября стали резко снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации растущих мировых цены на голубое топливо.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх