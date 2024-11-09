Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои поздравления в связи с десятилетним юбилеем информационного агентства Sputnik, обращаясь как к сотрудникам агентства, так и к его главному редактору Маргарите Симоньян.
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