Первый тренер Файзуллаева: «Аббос говорил: «Хочу в Европу». Я ему: «Сейчас нет предложений, ЦСКА же станет отличным трамплином»

– Файзуллаев провел отличный матч за ЦСКА против «Ростова», забил сам и отдал предголевую передачу. Следите за его успехами в России? – Конечно, в Узбекистане есть частные компании, через которые можно подключить дополнительные каналы, в том числе «Матч ТВ», и через них смотрю игры чемпионата России.