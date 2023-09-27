НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Первый тренер Файзуллаева: «Аббос говорил: «Хочу в Европу». Я ему: «Сейчас нет предложений, ЦСКА же станет отличным трамплином»

– Файзуллаев провел отличный матч за ЦСКА против «Ростова», забил сам и отдал предголевую передачу. Следите за его успехами в России? – Конечно, в Узбекистане есть частные компании, через которые можно подключить дополнительные каналы, в том числе «Матч ТВ», и через них смотрю игры чемпионата России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх