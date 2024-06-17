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Специалист Болотова: на собеседовании важно узнать о карьерных перспективах

Специалист Болотова: на собеседовании важно узнать о карьерных перспективах

В ходе собеседования важно узнать у работодателя о ваших задачах и обязанностях - спросить о функционале, рабочем дне, сложностях, с которыми можно столкнуться в процессе работы, а также узнать, по каким критериям будут оценивать вашу работу.

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