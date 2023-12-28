Смоленский суд вынес приговор фигуранту громкого дела о хищениях при госзакупках

Бывший сотрудник профильного смоленского облдепартамента провернул махинации с медицинскими поставками в период пандемии коронавируса Заднепровский районный суд Смоленска вынес приговор бывшему консультанту регионального департамента государственных закупок Александру Микалаускасу, которого обвинили в мошенничестве.
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