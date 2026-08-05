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Военное обозрение

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Сорок дней по коммуникациям

Сорок дней по коммуникациям

Киев объявил сорокадневную кампанию дальних ударов, чтобы «принудить Россию к миру», — но разбор показывает, что решил исход не тот, кто бил эффектнее, а тот, чья экономика оказалась глубже, и заплатили за это не штабы, а горняки, водители и фермеры.

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