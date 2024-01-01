Ивлеева после «голой» вечеринки обратилась к россиянам. Теперь ее проверяет налоговая

Скандал вокруг «голой» вечеринки блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в «Мутаборе» набирает обороты. Суд счел мероприятие пропагандой нетрадиционных отношений, ФНС заинтересовали уплаченные блогером налоги.
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