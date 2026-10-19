В истории криминалистики Лос-Анджелеса — города, который сам себя называет «мировой столицей банковских ограблений», — есть преступления, похожие на уличную драку: визг тормозов, маски на лицах, крики в операционном зале и две минуты на то, чтобы вытряхнуть мелкие купюры из кассовых лотков до приезда патрульных машин.
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