Еженедельный отчет Пограничной полиции: Cколько поддельных документов было выявлено

В период с 25 по 30 января 2025 года в результате контрольных процедур в пунктах пропуска пограничниками было выявлено семь случаев подделки и несоответствия документов, необходимых для пересечения государственной границы, отмечает Noi.
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