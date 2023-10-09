Неравенство доходов в России снизилось до минимума за 22 года

По данным ВНИИ труда, разница между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных россиян в 2023 году составила 13,1 раза, что является самым низким показателем с 2001 года, когда эта разница была 40-кратной.
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