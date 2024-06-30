ЦРУ готовят проект «Российская республика». Или что задумали в США

Виртуальная «Российская республика» с временной администрацией – миф или реальность? В ЦРУ убеждены, что это более чем реально, и уже готовят этот безумный проект, тем не менее крайне мало афишируя в чем же заключается столь абсурдная новинка.
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