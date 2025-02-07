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Блог частного инвестора

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Меры по стимулированию экономики Индии пока не вызывают реакции инвесторов

Меры по стимулированию экономики Индии пока не вызывают реакции инвесторов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает, что использование сразу двух стимулов — снижения налогов и процентных ставок — позволит остановить замедление экономики Индии, однако инвесторам, скорее всего, понадобится больше доказательств того, что этих мер будет достаточно, пишет Bloomberg.

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