Меры по стимулированию экономики Индии пока не вызывают реакции инвесторов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает, что использование сразу двух стимулов — снижения налогов и процентных ставок — позволит остановить замедление экономики Индии, однако инвесторам, скорее всего, понадобится больше доказательств того, что этих мер будет достаточно, пишет Bloomberg.