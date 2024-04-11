Глава МЧС Куренков вновь прилетел в пострадавшую от паводков Оренбургскую область

На освободившихся от воды территориях уже проводятся аварийно-восстановительные работы Глава МЧС Александр Куренков 11 апреля прилетел в Оренбург, где проверит исполнение озвученных ранее поручений по ликвидации паводка, сказали в пресс-службе ведомства.