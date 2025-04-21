BHP предупреждает о последствиях торговой войны в связи с наращиванием добычи меди

Глава BHP Майк Генри предупредил, что введённые Трампом пошлины могут спровоцировать замедление глобальной экономики и нарушить торговые связи, несмотря на то, что у самой BHP прямой ущерб от них невелик.
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