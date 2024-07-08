В Минздраве поддерживают законопроект о штрафах для родителей за курение детей

Инициативу одобрил и Роспотребнадзор В Минздраве РФ и Роспотребнадзоре поддержали проект закона о штрафе для родителей за курение детей до 16 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.
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