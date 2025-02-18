Sun: отправка британских солдат на Украину грозит перегрузкой армии

ЛОНДОН, 18 февраля, ФедералПресс. По данным газеты Sun, потенциальное направление британских военных на Украину в качестве миротворческого контингента может привести к серьезной перегрузке армии Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии