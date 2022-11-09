В Челябинской области пройдут проверки общепита и магазинов после пожара в Костроме

Обеспечить безопасность покупателей потребовал губернатор Алексей Текслер.В Челябинской области по распоряжению главы региона Алексея Текслера пройдут масштабные проверки заведений общепита и магазинов на соблюдение требований пожарной безопасности.
Обеспечить безопасность покупателей потребовал губернатор Алексей Текслер.В Челябинской области по распоряжению главы региона Алексея Текслера пройдут масштабные проверки заведений общепита и магазинов на соблюдение требований пожарной безопасности.
Свежие комментарии