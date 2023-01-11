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В Казахстане не подтвердили намерение создать «тройственный газовый союз» с Россией и Узбекистаном

В Казахстане не подтвердили намерение создать «тройственный газовый союз» с Россией и Узбекистаном

Астана не получала предложений о создании «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

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