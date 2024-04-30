Полянский заявил, что целью США является глобальная цифровая диктатура

REUTERS/Brendan McDermid Соединенные Штаты санкционировали процессы, целью которых является глобальная цифровая диктатура, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
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