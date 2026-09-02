Роснедра: России нужны месторождения алмазов на 400 млн карат

Глава Роснедр Олег Казанов заявил, что для сохранения объемов алмазодобычи России необходимо открыть новые месторождения на 400 миллионов карат.
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