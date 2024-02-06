Полностью запрещать в России VPN-сервисы пока не будут - депутат Госдумы Хинштейн

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что запрет популяризации VPN-сервисов в России направлен на защиту персональных данных россиян, но о полном запрете использования таких сервисов речь пока не идет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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