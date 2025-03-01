Карин Кнайсль: России не стоит открывать рынок для возврата западных брендов

Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии и глава Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, призвала Россию не торопиться с открытием рынка для западных брендов, подчеркнув важность компенсаций со стороны ЕС и развития отечественных промышленных секторов.
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