Карин Кнайсль: России не стоит открывать рынок для возврата западных брендов

Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии и глава Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, призвала Россию не торопиться с открытием рынка для западных брендов, подчеркнув важность компенсаций со стороны ЕС и развития отечественных промышленных секторов.