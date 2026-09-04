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Царьград

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Киберспорт в 2026 году собрал 850 млн зрителей и 75 млн долларов

Киберспорт в 2026 году собрал 850 млн зрителей и 75 млн долларов

На Мировом чемпионате по киберспорту 2026 года участники поборолись за призовой фонд в 75 млн долларов.

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