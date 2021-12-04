Ракетка-носитель: как cборная России вышла в финал Кубка Дэвиса

За 121 год существования Кубка Дэвиса Россия дважды выигрывала его в начале нынешнего века. Но после отрезка с 2002-го по 2007-й, когда россияне три раза за шесть розыгрышей доходили до финала, нашим теннисистам не удавалось повторить этот успех.