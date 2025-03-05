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Свежие комментарии

Банки не будут определять налоговое резидентство клиентов по геолокации

Геолокация клиентов финансовых компаний не будет основанием для автоматического признания или непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, однако это даст банкам и финансовым компаниям повод запросить у клиента обновление информации, следует из материалов Минфина.

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