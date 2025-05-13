Мошенники начали использовать для обмана севастопольцев новую схему

Молодой учительнице начальных классов одной из школ Севастополя позвонила незнакомка, которая, обратившись к ней по имени и отчеству, представилась сотрудником налоговой инспекции и сообщила, что ее работодатель неправильно осуществлял налоговые отчисления.
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