Дмитрий Медведев Семь событий за неделю, которые ещё не случились 1. Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак (да, так!) призвал «повреждать автомобили российских дипломатов».
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