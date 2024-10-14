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Дмитрий Медведев: Семь событий за неделю, которые ещё не случились

Дмитрий Медведев: Семь событий за неделю, которые ещё не случились

Дмитрий Медведев   Семь событий за неделю, которые ещё не случились 1. Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак (да, так!) призвал «повреждать автомобили российских дипломатов».

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