Ту-95 против авианосцев: как стратегические бомбардировщики держали в напряжении флот НАТО?

Натовские лётчики, перехватывавшие советские самолёты над Северной Атлантикой, запомнили одну особенность: «Медведя» было слышно раньше, чем его видели на экране радара.
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