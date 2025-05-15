Психолог Роман Цветков: что вам мешает быть счастливым

Каждый человек мечтает о счастье, но часто сам создает преграды на пути к гармонии и радости. Что же мешает нам быть счастливыми? Зачастую это мнительность, постоянное сомнение в себе и окружающем мире, заставляет нас переживать о чужом мнении и критике, что мешает принимать решения и создает лишний стресс.
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