Исинбаева запретила детям гаджеты из-за "цифрового шума"

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка, ввела строгий запрет на гаджеты для своих детей, заменяя их творческими занятиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ "Путин не останав...
- "Путин не останав...
- Иран обвинил США ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым