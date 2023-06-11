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В «Роскосмосе» рассказали об экипаже орбитальной станции России

В «Роскосмосе» рассказали об экипаже орбитальной станции России

© globallookpress.com «Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС», — подчеркнули специалисты.

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