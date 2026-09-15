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Бархам Муртазалиев проведет бой 12 декабря в Екатеринбурге (Дэн Рафаэль)

Бывший чемпион IBF Бархам Муртазалиев проведет следующий бой 12 декабря в Екатеринбурге. Муртазалиев будет драться с андеркарде боя между Дмитрием Биволом и Каллумом Смитом .

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