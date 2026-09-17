Названа самая прибыльная профессия в автобизнесе

Чем технологичнее становится автомобиль, тем больше у его владельца поводов для головной боли. Технологии, казалось бы, созданы упрощать жизнь – и упрощают, правда, вместе с комфортом подрастают и риски.
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