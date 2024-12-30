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Царьград

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Яковенко: Запад столкнется с выборами в 2025 году из-за условий России

Яковенко: Запад столкнется с выборами в 2025 году из-за условий России

Александр Яковенко, российский дипломат, предупреждает о сложных дилеммах в 2025 году, если Запад продолжит игнорировать условия Москвы по украинскому кризису.

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