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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Джошуа: «Поединок с Фьюри должен произойти в 2025 году. Это моя цель»

«Я участвовал во многих боях, но поединок с Фьюри должен случиться в 2025 году. Я нацелен на него», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

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