Ванпанчмен, McDonald’s, кайдзю и миллионы на свалке: главные новости аниме за неделю

Полнометражный «Волейбол!!» продолжает набирать очки в японском прокате, фастфуд-титан придумал, как заработать на аниме, а на защиту граждан готовятся (снова) заступить Ванпанчмен, выпускники геройской академии и даже человек в теле исполинского чудовища.