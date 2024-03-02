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Ванпанчмен, McDonald’s, кайдзю и миллионы на свалке: главные новости аниме за неделю

Ванпанчмен, McDonald’s, кайдзю и миллионы на свалке: главные новости аниме за неделю

Полнометражный «Волейбол!!» продолжает набирать очки в японском прокате, фастфуд-титан придумал, как заработать на аниме, а на защиту граждан готовятся (снова) заступить Ванпанчмен, выпускники геройской академии и даже человек в теле исполинского чудовища.

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