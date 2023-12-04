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Плохие новости от "хромой" утки

Плохие новости от "хромой" утки

"Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Однако мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — высказался Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
От этих бесноватых соседей-&quot;партнеров&quot; необходимо отгородится вдоль границы цепью ядерных фугасов.  Особенно на опасных направлениях.  При попытке прорыва границы войсками НАТО, - фугасы взорвать в зонах прорыва.  Этим будет погашен первоначальный наступательный порыв врага, уничтожена часть его личного состава и повреждена или заражена  боевая техника.  Это даст время подтянуть  необходимое количество войск и вооружений для отражения следующих попыток прорыва.   Зная о таком раскладе,  руководство НАТО не решится пытаться посягать на территорию России и Белоруссии.
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