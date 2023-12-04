Плохие новости от "хромой" утки

Александр Лагуткин

От этих бесноватых соседей-"партнеров" необходимо отгородится вдоль границы цепью ядерных фугасов. Особенно на опасных направлениях. При попытке прорыва границы войсками НАТО, - фугасы взорвать в зонах прорыва. Этим будет погашен первоначальный наступательный порыв врага, уничтожена часть его личного состава и повреждена или заражена боевая техника. Это даст время подтянуть необходимое количество войск и вооружений для отражения следующих попыток прорыва. Зная о таком раскладе, руководство НАТО не решится пытаться посягать на территорию России и Белоруссии.