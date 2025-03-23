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Царьград

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Жители ЖК ПИК готовят жалобу в ФАС на интернет-провайдера Lovit

Жители ЖК ПИК готовят жалобу в ФАС на интернет-провайдера Lovit

Жители ЖК ПИК планируют подать жалобу в ФАС на единственного провайдера интернета - Lovit. Они жалуются на полное отсутствие интернета с 20 марта, завышенные тарифы и отсутствие альтернативных поставщиков, что нарушает их права.

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