Серебряный лайнер — главный beauty-тренд осени 2026

Парижская мода снова придумала beauty-приём, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле. На показе Dior весна–лето 2027 Питер Филипс заменил привычную чёрную стрелку тонким серебряным акцентом — и именно этот маленький штрих оказался одним из самых интересных моментов бьюти-образов Парижа.