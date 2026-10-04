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Серебряный лайнер — главный beauty-тренд осени 2026

Серебряный лайнер — главный beauty-тренд осени 2026

Парижская мода снова придумала beauty-приём, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле. На показе Dior весна–лето 2027 Питер Филипс заменил привычную чёрную стрелку тонким серебряным акцентом — и именно этот маленький штрих оказался одним из самых интересных моментов бьюти-образов Парижа.

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