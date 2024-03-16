Гюнтер Штайнер рассказал о совете Берману перед дебютом в Формуле 1

Гюнтер Штайнер рассказал о совете Берману перед дебютом в Формуле 1FerrariБывший руководитель Haas, ныне эксперт на немецком ТВ Гюнтер Штайнер рассказал о разговоре с юниором Ferrari Оливером Берманом перед его дебютом на Гран При Саудовской Аравии.
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