Гюнтер Штайнер рассказал о совете Берману перед дебютом в Формуле 1

Гюнтер Штайнер рассказал о совете Берману перед дебютом в Формуле 1FerrariБывший руководитель Haas, ныне эксперт на немецком ТВ Гюнтер Штайнер рассказал о разговоре с юниором Ferrari Оливером Берманом перед его дебютом на Гран При Саудовской Аравии.