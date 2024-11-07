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Политика как она есть

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Демократы обвинили Байдена в победе Трампа

Демократы обвинили Байдена в победе Трампа

Члены Демократической партии США возмущены, что президент Джо Байден долго не выходил из президентской гонки, оставив вице-президенту Камале Харрис всего несколько месяцев для начала предвыборной кампании.

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