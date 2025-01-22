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«Нужны деньги и политическая воля»: как помочь вулкану Мутновский на Камчатке

«Нужны деньги и политическая воля»: как помочь вулкану Мутновский на Камчатке

Туристический поток на Камчатке растет с каждым годом. Однако специалисты туротрасли замечают, что региону стоит расширять свою доступность для туристов, в том числе с точки зрения посещения местных достопримечательностей.

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