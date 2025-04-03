🔥POCO M7 Pro 5G: взрывной гейминг и кино по доступной цене! Только до 15 апреля — цены снижены!

Вы полагали, что мощный 5G-смартфон с топовым оснащением стоит как космический корабль? Однако POCO M7 Pro 5G разрушает эти стереотипы! Этот аппарат — не просто смартфон, а настоящий монстр, который легко справляется с играми, заряжается всего за … .